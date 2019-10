Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. Quyết là nghi can giết vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Phương T. (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rồi tự sát nhưng bất thành.



Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà của nạn nhân T.. trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tối 26-9

Khai tại cơ quan công an, Quyết cho biết động cơ gây án xuất phát từ việc ghen tuông với vợ sắp cưới. Cụ thể ngày 26-9, sau khi chở mẹ T. đi làm thì Quyết về nhà của T. trên đường Trường Chinh, phường Hòa Phát. Khi đang xem ti vi ngoài phòng khách, Quyết thấy điện thoại của vợ có tin nhắn nên cầm lên xem. Phát hiện tin nhắn đến từ một người đàn ông lạ với lời lẽ ngọt ngào nên Quyết đã nảy sinh bức xúc.

Lúc này, T. bước ra từ phòng thay đồ và giật điện thoại lại nhưng không được nên hai người xảy ra cự cãi và xô xát. Quyết hỏi T. chuyện tin nhắn là như thế nào thì vợ sắp cưới trả lời lại "như trong tin nhắn đó". Không kiềm được tức giận, Quyết xông tới đánh và bóp cổ T. thì bị chị này dùng dao cứa vào bụng. Quyết giật dao lại rồi dùng phần sống dao đè vào cổ vợ sắp cưới cho đến khi chị T. thoi thóp.

Sau đó, T. hồi tỉnh lại thì Quyết tiếp tục tra hỏi. Thấy T. trả lời có phần thách thức nên Quyết dã dùng tay bóp cổ vợ sắp cưới đến khi nạn nhân không còn thở mới buông ra.

Biết vợ sắp cưới đã tử vong, Quyết hoảng sợ nên nảy sinh ý định tự sát. Quyết đã dùng dao lam rạch hai tay nhiều nhát rồi lấy dây điện định treo cổ. Sau đó, không tìm thấy chỗ treo dây, Quyết đã tiếp tục dùng dao lam cắt vào các mạch máu cho đến khi ngất xỉu.

Đến chiều cùng ngày, mẹ của T. đi làm về phát hiện con gái đã tử vong và Quyết thì ngất xỉu nằm bên cạnh nên đã hô hoán hàng xóm đến. Quyết được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và qua 10 ngày điều trị đã hoàn toàn bình phục.

Được biết, T. là giáo viên mầm non và là Bí thư Đoàn tại khối phố nơi cư trú. T. mồ côi cha từ nhỏ và sống với mẹ tại địa chỉ nói trên. Quyết thì làm việc cho một công ty vệ sĩ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cách đây vày tháng, hai người tổ chức đính hôn và dự định qua năm sau sẽ làm đám cưới.