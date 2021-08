Ngày 30-8, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Minh Hải (67 tuổi, trú xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị can Phạm Minh Hải - Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, bà Vương Thị Quỳ (40 tuổi, trú xã Gia Đông, huyện Thuận Thành) bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố về tội "chứa mại dâm". Do có quen biết, Hải nói rằng mình có thể chạy giảm án và yêu cầu Quỳ đưa 85 triệu đồng tiền là phí "chạy án". Sau đó, Hải đem tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy mình bị lừa, Quỳ đã tố cáo hành vi của Hải tới Công an huyện Thuận Thành. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thuận Thành đã điều tra, thu hồi giấy nhận tiền của Quỳ do Hải viết tay và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo cảnh sát, Hải là người thường xuyên có hành vi khiếu kiện nhiều sự việc không có căn cứ, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.