Ngày 16-6, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lấy lời khai bà P.T.Q. (SN 1985, quê Long An) để điều tra về hành vi ném con ruột từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



Theo thông tin ban đầu, sáng 14-6, vợ chồng bà Q. đưa con ruột là cháu H. (2 tháng tuổi) đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP HCM) khám bệnh.

Tại đây, bác sĩ kết luận cháu H. bị trào ngược dạ dày thực quản nhưng do muốn khám tổng quát để trị dứt điểm nên Q. bàn bạc với chồng. Bà Q. đã cãi nhau với chồng vì bà không tin kết quả khám bệnh và muốn khám lại.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Chiều lòng vợ, chồng bà Q. xuống căn tin đợi còn bà ẵm con đăng ký khám lần 2. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu H. phổi yếu, trào ngược dạ dày thực quản và cho nhập viện để điều trị.

Bà Q. khai với công an rằng nghĩ con mình bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh. Bên cạnh đó, con thường xuyên khóc khiến vợ chồng bà mệt mỏi, stress nên bà ném con từ tầng 5 xuống đất khiến cháu H. tử vong.

Sau khi ném con, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6. Khoảng 20 phút sau, bảo vệ tìm thấy Q. và đã vận động, hỗ trợ người này đến công an đầu thú. Bước đầu, công an nghi vấn người mẹ này có dấu hiệu trầm cảm.