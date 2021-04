Sáng 13-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết chiều 12-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.



"Ông Tùng bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ"- đại tá Dương Văn Tiến thông tin.

Ông Hồ Đình Tùng bị bắt giam 3 tháng để điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ"

Trước đó Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 12-4, tại công sở thị xã Nghi Sơn, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đọc lệnh bắt giữ và khám xét phòng làm việc, nơi ở của ông Tùng. Sau đó, niêm phong phòng làm việc và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện thông tin về vụ việc chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố chi tiết.

Trước đó, ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (tháng 9-2020, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn). Trong thời điểm này, vào tháng 5-2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Thanh Hóa nhận hối lộ", trong clip có hình ảnh ông Tùng cầm tiền, gây xôn xao dư luận.

Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn nơi ông Tùng đang công tác

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Đáng chú ý, trong số này có 2 người là phóng viên báo chí.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.