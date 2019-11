Ngày 13-11, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ khởi tố 5 đối tượng liên quan đến hành vi trộm chó quy mô lớn vừa bị cơ quan này triệt phá rạng sáng ngày 10-11 vừa qua.



Trịnh Thị Tình - "bà trùm" đường dây trộm chó dù năm nay đã gần 70 tuổi

Theo tài liệu của Công an huyện Thọ Xuân, Trịnh Thị Tình (SN 1950, ngụ tại khu 3, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm cầm đầu đường dây trộm chó tuy đã nhiều tuổi nhưng là đối tượng cộm cán trên địa bàn, có lý lịch bất hảo.

Bà Tình từng dính nhiều tiền án và tiền sự, năm 2015 đã bị TAND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xử phạt 6 tháng tù treo vì tội tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có. Đến đầu năm 2019, "bà trùm" này lại bị công an huyện Triệu Sơn xử phạt hành chính về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Mặc dù, thời gian gần đây Công an huyện Thọ Xuân phát hiện bà Tình có biểu hiện tiêu thụ tài sản do trộm cắp, công an đã dùng nhiều biện pháp răn đe, cảm hóa giáo dục nhưng không được.

Để thực hiện hành vi trộm chó, đối tượng này đã móc nối, xúi giục, chuẩn bị công cụ, phương tiện như: kích điện, thòng lọng, xăng, băng keo… cho đồng bọn chủ yếu là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, nghiện chất ma túy, không có việc làm, thành phần chơi bời lêu lổng đi bắt trộm chó bán cho Tình với giá rẻ, sau đó đối tượng bán cho các đầu nậu kiếm lời.

"Bà trùm" chủ mưu cùng nhóm đối tượng trong đường dây trộm chó mới được Công an huyện Thọ Xuân triệt phá hôm 10-11

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng ngày 10-11, Công an huyện Thọ Xuân đã triệt phá một ổ nhóm trộm chó, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trịnh Thị Tình (SN 1950), Đỗ Ngọc Dương (SN 1994), Nguyễn Văn Giáp (SN 1994), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988), tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này Trịnh Thị Tình gần 70 tuổi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Tại chỗ, công an thu giữ 12 con chó có tổng trọng lượng gần 2 tạ, nhiều công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp. Khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ 2 lồng sắt nhốt chó và nhiều công cụ phục vụ cho việc các đối tượng đi trộm chó.

Bước đầu nhóm này khai nhận ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp trên, ổ nhóm này đã nhiều lần trộm cắp chó trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy. Mỗi ngày nhóm "cẩu tặc" này trộm khoảng 150 kg chó các loại.