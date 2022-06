Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip cô gái trẻ mặc trang phục CSGT.



Ngày 14-6, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đã phối hợp với Đội An ninh Công an quận Đống Đa mời T.D.H. (33 tuổi, trú phường Láng Thượng, Đống Đa) đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, H. khai sử dụng bộ trang phục trên để livestream trên TikTok vào ngày 7-6 và 9-6 để thu hút sự chú ý của mọi người.

Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý H. về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân CAND) theo Điều 20 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Người mặc trang phục CSGT livestream đã bị xử lý hành chính

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cá nhân sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân để chụp ảnh đăng Facebook, quay Tiktok câu like đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh CAND hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng CAND. Mức phạt hành vi này là từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng thuộc phạm vi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp.

Hành vi nêu trên còn có thể bị xử lý hình sự nếu các cá nhân, tổ chức sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục CAND để giả danh Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ sẽ bị truy cứu, xử lý trách nhiệm hình sự theo Điều 174 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" tại Điều 339 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm trong trường hợp cố tình giả mạo công an đồng thời thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.