Ngày 1-12, ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết ông đã được cho trở lại sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan Sở Y tế tỉnh Long An. Quyết định do Phó bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An Nguyễn Ngọc Sum ký.

Trước đó, ông Liêm bị khởi tố ngày 11-12-2017 để điều tra hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", bị cho là đã có sai phạm tại gói thầu "cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh" tại tòa nhà 4 cơ quan do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư năm 2014.

Quyết định cho ông Liêm sinh hoạt đảng trở lại

Sau quá trình điều tra và có nhiều lùm xùm trong dư luận khi VKS tỉnh Long An trả hồ sơ vụ án để bổ sung 2 lần. Thường trực Tỉnh ủy Long An đã phải yêu cầu các ngành có kết luận sớm. Đến ngày 15-5, Công an TP Tân An đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông Liêm. Lý do là cơ quan điều tra thấy để có cơ sở giải quyết vụ án thì cần xác định giá của hệ thống camera đã lắp đặt.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Tân An định giá các thiết bị hệ thống camera đã lắp đặt tại gói thầu trên, chưa có kết quả thì "đã hết thời hạn điều tra".

Đến ngày 12-7, Công an TP Tân An lại ra quyết định phục hồi điều tra đối vối ông Liêm. Như vậy, đến thời điểm này, ông Liêm vẫn mang thân phận bị can.