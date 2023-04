Ngày 10-4, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.



Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao thưởng cho các đơn vị

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá nhiều vụ án lớn.

Điển hình, ngày 19-3, triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,5 bánh heroin. Mới đây, từ ngày 6- 4 đến 9-4, tiếp tục triệt phá 1 nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy đá.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khen thưởng Công an huyện Đắk Glong, Công an huyện Tuy Đức và Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Tham mưu, Công an xã Quảng Sơn (Đắk Glong), Công an xã Đắk Ngo và Quảng Trực (huyện Tuy Đức), mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã thưởng nóng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh số tiền 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đại tá Bùi Quang Thanh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.