Khoảng 15 giờ ngày 20-8, Công an quận Tân Bình, TP HCM phối hợp với Công an phường 14 kiểm tra hành chính cơ sở massage Điêu Thuyền nằm trên đường Đồng Đen. Tại phòng VIP1 và VIP2, công an bắt quả tang 2 nữ tiếp viên khỏa thân đang kích dục cho khách.



Tiếp viên tại cơ sở massage Điêu Thuyền

Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận làm công không lương, thu nhập chủ yếu từ tiền bo của khách. Số tiền nhận được, tiếp viên chia lại cho chủ 10%.

Giá phục vụ tại cơ sở massage Điêu Thuyền

Theo quy định, nếu khách bỏ ra 300.000 đồng sẽ được một nữ tiếp viên phục vụ trong 50 phút. Khách mua gói "vua đặc biệt" với giá 5 triệu đồng sẽ được 4 nữ tiếp viên phục vụ trong vòng 3 giờ.

Công an quận Tân Bình cho hay cơ sở massage Điêu Thuyền từng bị kiểm tra 5 lần và đều phát hiện tiếp viên kích dục cho khách. Có thời điểm, cơ sở này có gói massage "vua" lên đến 13 triệu đồng. Sau mỗi lần bị xử lý, cơ sở này lại đổi chủ và tiếp tục hoạt động.