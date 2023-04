Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31-3, Nguyễn Hữu Sơn bật nhạc hát karaoke ồn ào và có lời lẽ thô tục với hàng xóm. Thấy vậy, hàng xóm là anh Nguyễn Anh T. (SN 1990) đã sang nhắc nhở.

Sau đó, hai người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Lúc này, anh Nguyễn Đ.T. (SN 1986, trú tại phố Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), là bạn của anh T. đến can ngăn.



Hiện trường xảy ra vụ trọng án.

Tuy nhiên, khi anh Đ.T. và Sơn đang nói chuyện hòa giải với nhau thì có 3 người bạn của Sơn gồm: Nguyễn Xuân T. (SN 1980, trú tại phố Chợ Hàng); Lê Ngọc T. (SN 1981, trú tại phố Vũ Chí Thắng) và Nguyễn Đồng T. (SN 1983, ở 17/88 phố Nguyễn Công Trứ), cùng quận Lê Chân đi bộ vào nhà Sơn. Tại đây, giữa nhóm bạn của Sơn và nhóm của anh T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Sơn dùng giáo nhọn đâm anh Nguyễn Đ.T. khiến người này gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, nhưng bác sĩ xác định đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trại Cau và Công an quận Lê Chân khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 con dao dạng dao gọt hoa quả và 1 đoạn kim loại mũi nhọn dạng đầu giáo.

Hiện, Công an quận Lê Chân và Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật