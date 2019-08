Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiên (SN 1972, trú tại thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến một người bị đâm chết.

Trước đó, sau bữa ăn trưa có uống rượu ở đám ma, xảy ra mẫu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng, Hiên đã dùng dao đâm chết cháu vợ mình là ông Nguyễn Bùi Kiên (SN 1979), cùng trú thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 17-8, tại nhà ông Cù Văn Huống (SN 1927, ở thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) có đám ma. Do có quan hệ trong gia đình, Hiên và ông Kiên (ông Kiên là cháu của vợ Hiên) đã cùng đến thăm viếng và dự đám.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, sau bữa ăn trưa có uống rượu, giữa Lê Văn Hiên và ông Nguyễn Bùi Kiên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng đám dẫn đến cãi chửi nhau và xô xát. Quá trình ẩu đả, Hiên lấy dao bất ngờ đâm một nhát vào phần sườn bụng, khiến ông Kiên bị thương tích nặng. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Lưu Kiếm và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan Công an, Lê Văn Hiên đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm rội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.