Nghi phạm Công tại cơ quan công an - Ảnh: Theo Công an nhân dân

Chiều ngày 31-7, thông tin từ công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã bắt giữ Bùi Sĩ Công (SN 1983, trú xã Nghi Phú, TP Vinh), nghi phạm đã đổ xăng đốt nhà khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 30-7, Bùi Sĩ Công mang theo 1 can đựng 10 lít xăng đi đến nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1984, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh). Công đặt can xăng trước cửa phòng ngủ của chị Th. tại tầng 1 rồi gọi chị Th. ra nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý, yêu cầu Công đi ra ngoài và đóng cửa lại. Tức giận Công đã đổ can xăng vào cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Chị Th. nằm trong phòng thấy khói tràn vào nên hô hoán mọi người dập lửa và tìm cách thoát ra ngoài. Khi đám cháy được dập tắt thì chị Th. bị bỏng nặng, 4 người khác trong gia đình chị Th. trong đó cụ bà 65 tuổi và 1 bé gái 6 tuổi bị ngạt khí được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Đối tượng Công đem xăng đốt nhà chị Th. - Ảnh cắt từ camera an ninh.

Nhận được tin báo, Công an TP vinh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết liên quan.

Chị Th. bị bỏng nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Qua trích xuất camera, cơ quan công an đã phát hiện Công là người gây ra vụ việc nên tổ chức lực lượng truy bắt. Đến khoảng 9 giờ ngày 31-7, khi đang trốn tại một khách sạn, Công đã bị các trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhân do mâu thuẫn tình cảm nên đã gây ra vụ việc.