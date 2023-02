Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979; cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Giết người".



Theo điều tra, khoảng 8 giờ 15 phút sáng 26-1, do ghen tuông tình cảm nên Nguyễn Thị Diễm Phượng cùng mẹ chồng tìm kiếm Đàm Thị Mỹ D. (SN 1995; trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

[Video] Cảnh cô gái bị đốt xăng hết sức kinh hoàng

Khi phát hiện chồng mình là Nguyễn Văn Huy (SN 1999) đang cõng D. trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Phương và mẹ chồng tiến đến để đánh ghen.

Công an xác định Phượng đã dùng xăng trong chai loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi dùng bật lửa đốt khiến chị bị thương tích, được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, chị D. bị bỏng độ 4, 35% ở các vị trí đầu, mặt, cổ, lưng, tay, mông trái; biến chứng suy hô hấp. Trong khi đó, Phượng bị bỏng bàn tay trái. Trong quá trình dập lửa và cứu D., chồng của Phượng cũng bị bỏng 2 bàn tay.