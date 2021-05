Clip Công an lấy lời khai gã đàn ông đột nhập nhà chị vợ làm liều

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Phương (SN 1984; ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trần Duy Phương tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phương quen biết và sống như vợ chồng với chị N.X.N. (SN 1985; ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới). Do có máu đam mê cờ bạc và không có tiền tiêu xài nên Phương nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm.

Khoảng 10 giờ ngày 3-4, biết bà N.X.T. ("chị vợ" của Phương, nhà ở sát vách) cùng N. đi công chuyện nên gã đàn ông này đã đột nhập nhà, cạy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng và 6,5 triệu đồng. Sau đó, Phương lấy xe máy chạy lên TP HCM bán vàng được 66 triệu đồng.

Số tiền có được, Phương đem "nướng" vào sòng bạc và tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã phối hợp với Công an quận Bình Tân (TP HCM) bắt giữ được gã đàn ông này khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.