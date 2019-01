Mở tiệc tất niên, nhóm "dân chơi" đất mỏ vào phòng "Quý tộc" xài ma túy

30/01/2019 18:15





Nhóm "dân chơi" được đưa về cơ quan công an

Thông tin từ Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tiến hành kiểm tra quán Karaoke Kingdom, nằm trên địa bàn khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, bắt quả tang 25 nam nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 1 giờ 15 phút ngày 29-1, Công an TP Hạ Long kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Kingdom, phát hiện tại phòng Quý tộc 3 của cơ sở có 25 người (17 nam, 8 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy. Quá trình kiểm tra thu giữ 2 đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa có tinh thể màu trắng, 1 thẻ ATM, ống hút để dử dụng ma túy; 2 túi nilon chứa ma túy Ketamin.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, đối tượng Lê Xuân Tùng (SN 1995, trú tại xã Thông Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) khai nhận vào 22 giờ ngày 28-1, sau khi tổ chức ăn tất niên cùng một số người bạn, Tùng có rủ mọi người đến phòng Quý tộc 3 quán karaoke Kingdom (do Tùng gọi đặt từ trước) để chơi. Tại đây, Tùng đã bỏ ma túy ra đĩa để mời mọi người sử dụng. Có 22-25 người trong nhóm "dân chơi" bạn Tùng đã sử dụng ma túy do Tùng mời, sau đó bị Công an TP Hạ Long kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Hạ Long sau đó đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Xuân Tùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với các đối tượng liên quan nói trên, Công an TP Hạ Long tạm thời cho về gia đình quản lý, chờ điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tr.Đức