Ngày 24-5, công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng "bay lắc" tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho thanh, thiếu niên ở TP Vinh và một số địa bàn lân cận như các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc... để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn.

Các đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua xác minh, công an xác định cầm đầu đường dây này là Hồ Ngọc Hùng (SN 1995) trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, hiện tạm trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Để tránh bị phát hiện, Hùng không trực tiếp xuất hiện mà thường chỉ đạo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Cao Tiến Dũng (SN 1996, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh) đi giao "hàng" khi khách có nhu cầu "bay, lắc".

Đây cũng là 2 đối tượng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng thường chủ động móc nối với các nữ nhân viên làm việc trong các quán bar, karaoke… giới thiệu và cung cấp ma túy cho khách hàng có nhu cầu.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, Cao Tiến Dũng và Hồ Ngọc Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, thu giữ 50,415 gr ma túy loại ketamine và 35,63 gr ma túy loại MDMA, 1 xe ôtô và 2 điện thoại di động.



Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng.