Chiều 10-5, lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho hay cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1981, trú tại số nhà 48, tổ 19, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Anh hôm 1-5

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 1-5, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Anh cũng là trụ sở Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình. Một nguồn tin cho hay, quá trình khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ khoảng nửa cân nhựa thuốc phiện, trên 200 triệu đồng tiền mặt, "sái" thuốc phiện các đối tượng đang sử dụng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, thời điểm đó, rất đông người dân đến theo dõi. Lực lượng Công an TP Thái Bình kết hợp với các đơn vị liên quan có mặt đảm bảo tình hình an ninh trật tự theo quy định.

Theo tìm hiểu, được biết tại đất Thái Bình, Nguyễn Ngọc Anh khá nổi tiếng và là đối tượng có "số má" trong giới "giang hồ". Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình còn được "giang hồ" gọi là "Toòng Ve", là ông trùm trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn ma túy...