Clip công an lấy lời khai gã đàn ông làm bậy với bé gái 6 tuổi

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Văn Tường (SN 1969; ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Lâm Văn Tường tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ ngày 19-3, Tường ngồi nhậu một mình tại nhà. Sau khi uống hết 1 xị rượu đế, Tường nghỉ và đi ra hẻm cạnh hông nhà để đóng cửa rào. Lúc này, Tường thấy bé L.N.K.A (SN 2015, là cháu bà con của Tường) đang đi vào đường hẻm hướng đến chỗ của Tường đang đứng.

Khi A. đi đến gần, Tường liền thực hiện hiện hành vi hiếp dâm bé gái này. Trong lúc thực hiện hành vi của mình, Tường bị người nhà bé A. bắt quả tang, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, gã đàn ông này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn khai nhận trước đó đã xâm hại tình dục bé A. một lần tại nhà của Tường khi bé A. qua nhà chơi.