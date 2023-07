Ngày 7-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Tuyết (SN 1964; ngụ đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).



Bị can Trần Thị Tuyết. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Trần Thị Tuyết là cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng này. Bị can Tuyết đã bỏ trốn 26 năm trước (năm 1997).

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân và các cơ quan chức năng biết, trao đổi thông tin về đối tượng truy nã đến cơ quan chức năng.

Mọi thông tin liên quan báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại: 069.2889.300.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương (SN 1981; ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngay sau đó, Phương đã được phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.