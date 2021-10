Ngày 26-10, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa bàn giao Bùi Văn Triệu (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) cùng 7 người khác cho Cơ quan điều tra Quân đoàn 1 (Bộ Quốc phòng) để điều tra nguyên nhân tử vong của một quân nhân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 24-10, anh T.L. (SN 2002, trú tại xã Đông Yên, huyện Chương Mỹ) là con của ông T.Đ., điều khiển xe máy chở chị N.A. (SN 2004, ở cùng xã). Khi hai người đi đến tổ dân phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) thì bất ngờ bị một xe ôtô màu trắng không rõ biển kiểm soát ép xe vào lề đường.

Ngay sau đó, gần 10 đối tượng lao từ ôtô xuống, dùng hung khí tấn công anh L. khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (TP Hà Nội) nhưng không qua khỏi. Sau đó, người nhà anh L. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, vào cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định Triệu cùng 7 nghi phạm hành hung nạn nhân. Do anh L. là quân nhân nên Công an huyện Chương Mỹ đã bàn giao cho cơ quan điều tra của Quân đoàn 1 tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa anh L. và đối Bùi Văn Triệu.