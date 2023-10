Ngày 16-10, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp truy tố Phan Văn Anh và Phùng Ngọc Chung (đều 28 tuổi, Quảng Nam) về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Công Tín (34 tuổi, Quảng Nam) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Qua điều tra, công an xác định từ đầu năm 2023, Anh đã nhiều lần trộm cắp cây mai cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đưa đi bán.

Phan Văn Anh (bên trái) và Phùng Ngọc Chung tại trụ sở công an (ảnh Công an cung cấp)

Rạng sáng ngày 25-1, Anh chạy xe máy đến quận Cẩm Lệ thì thấy một cây mai cao khoảng 2m, tán cây rộng khoảng 2m trồng trong chậu. Anh đã nhổ cây mai và kéo lên xe máy chở đến nhà Nguyễn Công Tín bán.

Tín trả giá 3 triệu đồng và đưa vào vườn nhà trồng.

Đến ngày 29-1, Anh rủ Phùng Ngọc Chung đi trộm cây mai cảnh. Hai đối tượng trộm được một cây mai cao khoảng 1,6m, tán cây rộng 1,2m.

Cả hai chở cây mai đến nhà Tín để bán. Tuy nhiên, đến nơi thì nghe Tín bị công an mời làm việc nên cả hai vứt bỏ cây mai rồi bỏ đi.

Qua xác minh, Công an quận Cẩm Lệ đã giám định trị giá hai cây mai do Anh và Chung trộm cắp có tổng giá trị lên đến hơn 70 triệu đồng nên khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người này.

Quá trình điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định Phan Văn Anh không chỉ trộm ở Cẩm Lệ mà còn thực hiện nhiều vụ khác tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Thời điểm nhóm của Anh bị Công an quận Cẩm Lệ khởi tố thì có 4 đơn vị khác là Công an quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và Công an thị xã Điện Bàn, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cùng điều tra, xử lý Anh về hành vi trộm cắp tài sản.