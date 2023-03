Tối ngày 21-3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nam bảo vệ trong KCN về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi nam bảo vệ tử vong

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nam bảo vệ T.N.H (sinh năm 1969, quê Quảng Ngãi) khi đến công ty nằm trên đường số 6, KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để thay ca cho ông T.V.H. (SN 1954, quê Quảng Ngãi) thì phát hiện đồng nghiệp tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo lên lãnh đạo công ty và cơ quan công an địa phương. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt, phối hợp cùng công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tại hiện trường, nam bảo vệ có vùng cổ và bàn chân thâm tím. Được biết, người này thường ăn ở và sinh hoạt tại phòng bảo vệ trong công ty, không có mâu thuẫn với ai.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam bảo vệ đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.