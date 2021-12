Ngày 24-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về tội Giết người.



Hiện trường vụ án - Ảnh: Facebook

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 tối 22-12, trên địa bàn xã Đức Giang (huyện Hoài Đức), chị H.T.N.H (19 tuổi trú tại huyện Hoài Đức) là sinh viên năm 2 một trường đại học trên địa bàn TP) đang trên đường trở về nhà từ chỗ làm thì bị một nam thanh niên chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nghi phạm đã bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, danh tính nghi phạm được xác định là Hoàng Tuấn An. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm An đã ra tay sát hại bạn gái.

Được biết, An cũng là sinh viên một trường đại học.