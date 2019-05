Nam thanh niên 20 tuổi say rượu đâm chết 1 nhân viên quán karaoke ở Quất Lâm

09/05/2019 18:09

Chiều ngày 9-5, một lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết. Nghi phạm gây án đã bị Công an huyện Giao Thủy bắt giữ sau đó và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".



Nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày 9-5, nam thanh niên tên Hải (SN 1999, quê tỉnh Hòa Bình) cùng 5 người khác có về biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy) chơi, tắm biển.

Tới bãi biển này, nhóm trên đã vào quán ăn cháo lòng và uống hết khoảng 6 chai rượu. Sau cuộc nhậu, nhóm này tiếp tục rủ nhau đi hát tại quán karaoke Thanh Tùng.

Đến 9 giờ cùng ngày, Hải đi từ phòng hát xuống trong tình trạng say rượu và xảy ra cự cãi với 2 nhân viên lễ tân quán karaoke về việc không tìm thấy xe máy của mình, dù thanh niên này khi đi hát không đi xe máy tới.

Mặc dù 2 lễ tân đã giải thích và bật camera an ninh cho Hải xem lại. Thế nhưng, thanh niên 20 tuổi này vẫn hùng hổ xông vào chửi bớt rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm chết 1 nhân viên lễ tân và đâm bị thương 1 nhân viên khác. Nhân viên này đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, vụ trọng án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh