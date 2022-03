Ngày 26-3, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đình Hoài (SN 1998; ngụ thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) để làm rõ về hành vi cướp tiệm vàng.



Lê Đình Hoài và khẩu súng đồ chơi y mang đi cướp tiệm vàng

Theo Công an TP Thanh Hóa, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 25-3, thanh niên này đã điều khiển xe máy (đã tháo biển số) đến tiệm càng Được Loan ở số nhà 298 An Dương Vương, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Tại đây, Hoài vào gặp chị Lê Thị L. (SN 1992), là chủ tiệm vàng và giả vờ hỏi mua vàng.

Thấy chị L. có một mình nên Hoài nói là về chở vợ lên xem nhưng thực chất là xuống chợ Mới ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn mua một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) và một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa (loại súng côn) rồi quay lại tiệm vàng.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, Hoài quay lại tiệm vàng rồi đi thẳng vào trong dùng dao dí vào cổ chị L. để đe dọa nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, chị L. đã lợi dụng sơ hở vùng ra và chống trả nên Hoài đã bỏ chạy ra ngoài định lấy xe tẩu thoát nhưng bị quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng.