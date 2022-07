Ngày 21-7, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết căn cứ vào kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kiên (31 tuổi, trú tại xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình) về tội cướp tài sản, theo khoản 2, điều 168 Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Văn Kiên khi bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, chiều 18-7, Kiên mặc áo chống nắng che kín mặt và mang theo một khẩu súng đồ chơi (loại súng bắn đạn diêm) và một con dao xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Thăng Long thuộc địa bàn xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, đe dọa nhân viên tại đây để cướp tiền.

Khi vào trong Phòng giao dịch của ngân hàng, Kiên rút súng giả ra chĩa về phía bảo vệ và các nhân viên ngân hàng rồi hô lớn: "tất cả nằm xuống, đưa tiền đây". Tuy nhiên, ngay lập tức Kiên bị bảo vệ ngân hàng và nhân viên phối hợp khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an xã Thăng Long.

Đại diện phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Thăng Long cho biết đơn vị không bị thiệt hại về người cũng như tài sản trong vụ việc này do nam thanh niên bị khống chế ngay khi vừa có ý định cướp tiền.

Được biết, Nguyễn Văn Kiên đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.