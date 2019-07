Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường

24/07/2019 21:59

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường làm rõ cái chết của anh Hùng - Ảnh: T. Ngọc

Chiều 24-7, ông Lê Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng hơn 23 giờ 23-7, chính quyền địa phương và công an thị xã, phường Thu Thủy nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Quốc H. (SN 1984) bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh H. đã tử vong với một vết thương ở vùng bụng.

Người thân của anh H. cho biết khi nhận được tin báo người nhà đến bệnh viện thì anh H. đã tử vong với vết thương xuyên qua bụng, nghi do bị trúng đạn.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khấu súng nghi là tang vật của vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, trước khi nghi bị trúng đạn dẫn đến tử vong, anh H. cùng một số người khác có xảy ra mâu thuẫn tại nhà một người trên địa bàn phường Nghi Thủy. Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ một số người liên quan để điều tra làm rõ sự việc.

Đức Ngọc