Sáng nay 1-9, TAND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã tuyên án Trần Mạnh Hà (SN 1998; quê quán Nam Định; tạm trú ở ngõ Tân Lạc, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.



Bị cáo Trần Mạnh Hà tại phiên toà - Ảnh: Hùng Anh

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 16-8, người trực tại chốt kiểm soát cộng đồng phòng chống Covid-19 số 6 tại ngõ Tân Lạc phát hiện Trần Mạnh Hà điều khiển xe máy ra đầu ngõ. Lúc này, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1979; trú tại 41 ngõ Tân Lạc) đeo băng đỏ do UBND phường Trương Định cấp phát có dòng chữ "UBND phường Trương Định-Tổ covid cộng đồng" đã yêu cầu Hà xuất trình giấy đi đường, CMND theo quy định nhưng Hà không xuất trình và còn to tiếng với đội viên tự quản phòng chống Covid-19.

Tiếp đó, Hà rồ ga xe máy hướng về phía trước, nơi anh Hùng đang đứng mục đích khiến anh Hùng phải tránh để đối tượng vượt chốt, dẫn đến bánh trước xe máy do Hà điều khiển chèn lên bàn chân và va vào đầu gối chân phải anh Hùng.

Anh Hùng tiếp tục ngăn Hà lại thì bị đối tượng đấm liên tiếp trúng mặt, khiến anh bị thương. Sau đó, Hà nhảy khỏi xe bỏ chạy về nhà.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an đã triệu tập Trần Mạnh Hà. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Mạnh Hà tội "Chống người thi hành công vụ".

Sau thời gian tập trung, khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra, các cơ quan tố tụng quận Hai Bà Trưng đã đưa bị cáo Trần Mạnh Hà ra xét xử điểm theo tội danh trên.