Ngày 21-2, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Dương Hoàng Kiên (28 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng), Trần Văn Tường (22 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) và Phạm Văn Tuân (38 tuổi, ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để làm rõ hành vi chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.



3 đối tượng "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" bị bắt giữ

Trước đó, chiều 10-2, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Krông Năng phát hiện 1 nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Nam Định, Ninh Thuận liên lạc với nhau trên hội nhóm Facebook có tên: "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Trong hội nhóm này, các đối tượng đã nhắn tin, hẹn tập trung đến địa bàn huyện Krông Năng dùng hung khí cướp tài sản của các đại lý thu mua nông sản. Các đối tượng dự định sau khi cướp được tài sản sẽ chia nhau rồi trốn sang Campuchia.

Thượng tá Trần Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Krông Năng, cho biết dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng bám sát các hoạt động của nhóm đối tượng và đẩy mạnh công tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác.

Sau gần 12 giờ triển khai phương án, đến khoảng 14 giờ ngày 11-2, lực lượng công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng trên khi đang chuẩn bị hung khí để cướp 1 đại lý thu mua nông sản ở xã DliêYa (huyện Krông Năng). Cơ quan công an thu giữ 2 kích điện, 1 xà-beng, 1 cưa cầm tay, 3 con dao, 1 cây rựa và nhiều hung khí khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" rồi hẹn nhau đến huyện Krông Năng để cướp tài sản.