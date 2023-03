Ngày 1-3, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ Huỳnh Đăng Khoa (34 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Quân (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình).

Vụ bắt giữ diễn ra khi hai đối tượng này đang chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở khu Tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành để cướp tài sản.



Hai đối tượng Khoa và Quân - Ảnh: Công an cung cấp

Bằng công tác nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành phát hiện có các đối tượng trong nhóm Facebook có tên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" nhắm đến các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong khu Tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Rạng sáng 28-2, Khoa và Quân đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân tại khu tái định cư trên để cướp tài sản thì bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm xe máy và 2 điện thoại di động.

Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận cuối năm, do nợ nần nên bàn bạc với nhau trên nhóm để lên kế hoạch cướp 5 tỉ đồng của một người dân ở khu tái định cư.

Để phục vụ cho kế hoạch, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí như bình xịt hơi cay, bã chó, dây thừng...