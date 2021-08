Ngày 17-8, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết lực lượng công an đã bắt giữ Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "gốm", SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) sau khi đơn vị này phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Theo đó, chiều qua 16-8, Ngân "gốm" bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ trên địa bàn tỉnh này và được di lý, bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.



Ngân "gốm" bị bắt vì lừa đảo - Ảnh: Facebook

Theo lãnh đạo Công an Gia Lâm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên khi tiếp nhận đối tượng, cơ quan công an phải xử lý theo quy trình để đảm bảo phòng dịch. Hiện đối tượng và vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, ngày 13-8, Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo truy tìm đối tượng Ngân "gốm". Theo thông báo, từ tháng 8-2020, Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook có tên Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm; tài khoản Zalo Ngân gốm. Ngân thường livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Ngoài ra, Ngân "gốm" dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Mục đích của Ngân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng. Khi những "con mồi" cắn câu và chuyển tiền cho Ngân thì lập tức bị chặn số liên lạc, chặn liên kết trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. Sau đó, Ngân còn chửi bới, nhục mạ những người mua hàng.

Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân "gốm" không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Sau nhiều ngày điều tra và phát đi thông báo truy tìm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được Ngân đang ở đâu, làm gì.

Trước đó, năm 2018, Ngân "gốm" nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook vì có hành vi lái xe ra giữa đường gây ách tắc giao thông khi bị lực lượng CSGT nhắc nhở ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến cuối năm 2019, Ngân tiếp tục được nhiều người biết đến khi có clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ này say xỉn, điều khiển ôtô tham gia giao thông với tốc độ cao.

Trong clip này, Ngân "gốm" gào thét, khóc lóc, thách thức cơ quan công an. Ngân khiến cư dân mạng bức xúc.