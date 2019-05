Ngày tàn của ông trùm đường dây ma túy

07/05/2019 07:45

Theo dự kiến, sáng 7-5, TAND TP HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Văn Kính Dương (SN 1980; ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Mang (SN 1987, ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1984; ngụ quận 3, TP HCM) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".



Ngoài ra, Văn Kính Dương còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự 3 tội danh: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam".

Vượt ngục để làm... trùm

Hồ sơ vụ án thể hiện, do phạm tội "Cướp giật tài sản" nên TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tuyên phạt Văn Kính Dương mức án 5 năm tù giam vào ngày 28-2-2008. Sau đó, Văn Kính Dương thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm - Bộ Công an tại tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian thi hành án, ngày 11-10-2008, Dương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên bị TAND huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tối 13-6-2010, Dương bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trốn khỏi trại giam. Các cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ và Văn Kính Dương đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân thụ lý. Tại đây, trong thời gian chờ đưa ra xét xử, Dương bị giam giữ tại buồng giam số 4, trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Do có ý định bỏ trốn từ trước nên Dương cùng một số phạm nhân khác chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trốn ra ngoài.

Tang vật vụ án và “ông trùm” Văn Kính Dương

Chiều 3-11-2010, Dương cùng Mã Thanh Phương và một số phạm nhân khác tổ chức ăn uống tại buồng giam. Do không muốn 2 người cùng buồng biết kế hoạch trốn trại nên Dương đã ra lệnh cho đàn em trong buồng bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn để hai phạm nhân ngấm thuốc ngủ say.Sau đó, Văn Kính Dương, Mã Thanh Phương, Lê Hồng Hạnh và Trần Văn Tài thay phiên cưa song sắt buồng giam, trốn thoát ra ngoài. Hạnh và Tài bị bắt ngay sau đó, riêng Văn Kính Dương và Mã Thanh Phương với hành tung bí ẩn nên bị công an truy nã.

Sau khi bỏ trốn, Dương vào TP HCM lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu (SN 1980) rồi thuê một căn hộ ở khu dân cư cao cấp để sản xuất, mua bán trái phép ma túy. Với lai lịch bất hảo của mình, Văn Kính Dương đã nắm trong tay hàng loạt đàn em, chân rết cùng với nhiều người tình thành lập đường dây ma túy lớn, trở thành "ông trùm" thâu tóm quyền lực khiến nhiều người khiếp sợ.

Lưới trời lồng lộng

Trở lại hành trình vươn lên làm "ông trùm" của Dương, những ngày đầu mới trốn truy nã, với cái tên giả Trần Ngọc Hiếu, Dương thường la cà ở các quán bar, vũ trường, tụ điểm sôi động trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành như Nha Trang, Hải Phòng, Đồng Nai nên quen biết nhiều nhân vật có "số má" trong giới giang hồ cũng như đầu nậu ma túy.

Vào một đêm cuối tháng 6-2010, tại một vũ trường ở quận 1 (TP HCM), Dương đã đến cụng ly với một người đàn ông tên Tom. Từ các mối quan hệ sẵn có, Tom và Dương đã bắt kèo "làm ăn" bằng cách sản xuất ma túy tung ra thị trường bán lẻ nội địa. Theo "hợp đồng", Dương sẽ lo chiêu mộ nhân công, thuê địa điểm, trang thiết bị cũng như các phụ chất làm ma túy đá. Nếu sản xuất thành công, Dương được 3 phần còn Tom sẽ lấy 7 phần.

Nhận "hợp đồng", Dương đã ra lệnh cho đàn em thuê một căn biệt thự ở khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) làm tổng hành dinh sản xuất hàng đá thử nghiệm. Do sử dụng các thiết bị công suất lớn, tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ nên bị chập điện, làm cháy biệt thự. Ngay sau đó, Dương đã cho người dọn dẹp và vận chuyển toàn bộ dụng cụ sang biệt thự khác. Mẻ ma túy đầu tiên xuất xưởng, Dương cho mang ra Hải Phòng bán cho một phụ nữ có biệt danh "bà U" nhưng do ma túy kém chất lượng nên bị trả lại. Sau đó, Tom đã nghiên cứu, hướng dẫn qua mạng, phân tích vì sao ma túy sản xuất ra bị khách chê.

Mùa đông 2016, Dương chuyển địa điểm ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và lệnh cho Lê Văn Mang chuyển dụng cụ sản xuất, tiền chất, hóa chất ra sản xuất. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 ở Nha Trang, đàn em Văn Kính Dương thuê taxi chuyển hàng sơ chế về TP HCM tiếp tục công đoạn hoàn thành.

Với thủ đoạn vô cùng tinh vi, mỗi nơi làm một công đoạn và thay đổi công xưởng liên tục, tháng 3-2017, Dương ra lệnh cho đàn em trả nhà, dọn về xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tổng cộng, đường dây sản xuất ma túy đá do Dương cầm đầu đã cho ra lò 124 kg bột ma túy nguyên chất. Theo thỏa thuận, Dương lấy phần mình là 40 kg rồi trộn với những chất khác, thu được 120 kg ma túy. Ngày 3-4-2017, Dương chỉ đạo Mang đem 30,5 kg thuốc lắc ra Hà Nội bằng tàu lửa, Dương đi máy bay ra sau. Dương đưa Mang 12.000 viên thuốc lắc (3 kg) giao cho một đầu nậu tại Hải Phòng và Dương đi sau giám sát. Trong lúc Mang đang giao ma túy thì bị bắt, Dương lập tức về Hà Nội lấy số thuốc lắc còn lại đưa đàn em cất giữ. Khi Dương vào TP HCM chỉ đạo nhóm bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Từ đường dây sản xuất, mua bán này, công an thu giữ gần 2,6 tỉ đồng, 10.000 USD cùng nhiều siêu xe và tài sản có giá trị khác. Công an TP HCM kết luận Văn Kính Dương đã sản xuất thành công 120 kg ma túy đá và chỉ từ tháng 6-2016 đến tháng 4-2017, Dương đã tiêu thụ trót lọt 18 kg thuốc lắc.

Giúp sức tích cực cho Văn Kính Dương là cô người tình gốc Hải Phòng là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức “hot girl” Ngọc Miu). Với nhan sắc trời cho, Anh Ngọc từng tham gia đóng clip ca nhạc với một ca sĩ nổi tiếng ở TP HCM.



Tướng Phan Anh Minh trực tiếp chỉ đạo "đánh án" Trong chuyên án này, ngoài việc lên kế hoạch chu toàn, kín đáo và theo dõi sát thì Ban Giám đốc Công an TP HCM đã tuyển chọn các trinh sát, chiến sĩ tinh nhuệ để làm việc cường độ cao. Trong nhiều tháng theo dõi, các trinh sát đã ngày đêm âm thầm đeo bám, lần mò và "mở khóa" các bí mật của đường dây này. Đặc biệt, để thu thập chứng cứ không thể chối cãi, Thiếu tướng Phan Anh Minh (nguyên Phó Giám đốc Công an TP HCM) đã trực tiếp chỉ đạo "đánh án", chỉ đạo theo dõi, thu thập bằng chứng.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG