Ngày 29-7, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đang làm rõ vụ một người đàn ông có động cơ giả danh lực lượng công an.



Vào sáng 26-7, tổ tuần tra kiểm soát lưu động Công an quận Thốt Nốt phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy biển số xanh giả, trong đó một người mặc cảnh phục nhưng không đúng đều lệnh. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên tổ tuần tra yêu cầu họ dừng xe kiểm tra.

Nguyễn Thái Sơn trong trang phục lực lượng công an được mua trên mạng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua kiểm tra, cả 2 đều không xuất trình được giấy tờ liên quan. Sau đó, Công an quận Thốt Nốt yêu cầu 2 người về cơ quan để làm việc.

Tại đây, cả 2 khai tên là Nguyễn Thái Sơn (38 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Trung Nguyên (40 tuổi; ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Con dấu, cấp hàm được lực lượng công an thu giữ tại nơi ở của Sơn. Ảnh: Công an Cần Thơ

Nguyễn Thái Sơn (người mặc cảnh phục) đã thừa nhận hành vi mua trang phục, cấp hàm, biển tên công an nhân dân trên mạng về sử dụng.

Khám xét nhanh nơi ở của Sơn, công an phát hiện và thu giữ 1 bộ ve hàm, cầu vai hàm đại tá, 1 biển tên công an nhân dân "Nguyễn Thái Sơn, chức vụ: Phó trưởng phòng, số hiệu Công an nhân dân: 372-808", 1 dấu tên mực đỏ "Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng Điều tra Hình sự", 1 khóa số 8, 3 đôi vớ màu xanh, 1 biển số xe máy (biển trắng).