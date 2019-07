Nghi án bị ôtô tông chết vì xin đểu ở Phú Quốc

22/07/2019 11:10

Ngày 22-7, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiếp nhận Khổng Cao Trí (SN 1989; ngụ xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người sau khi đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1995; ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khổng Cao Trí trước khi gây ra án mạng ở Phú Quốc.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 18-7, Trí điều khiển xe ô tô mang BKS: 29H-18864 lưu thông đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương, đoạn giao nhau với Nguyễn Trung Trực (thuộc thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Lúc này, Khoa đi cùng xe máy do Ngô Thiện Toàn chở cũng chạy đến khu vực này. Giữa đôi bên xảy ra cự cãi nhau do 2 thanh niên đi trên xe máy gõ cửa kính xe của Trí để xin đểu. Khi Trí điều khiển xe về hướng sân bay cũ thuộc khu phố 5, thị trấn Dương Đông thì 2 thanh niên này chạy theo và có ghé vào tiệm tạp hóa ven đường mua đồ.

Khi phát hiện 2 thanh niên chạy qua mặt mình thì Trí điều khiển xe đuổi theo. Chạy được một đoạn khoảng 100 m thì Toàn và Khoa bất ngờ dừng xe lại phía bên phải xe của Trí rồi tiếp tục gõ cửa xin tiền nhưng bị một người đi cùng ngăn lại. Sau khi đôi bên cự cãi nhau, Trí quay đầu xe đúng một vòng rồi tông thẳng vào Toàn và Khoa. Ngay sau đó, Trí gọi điện thoại cho người bạn tên Nguyên đến xem sự việc như thế nào thì mới biết được 1 trong 2 thanh niên này đã tử vong. Đến khoảng 21 giờ ngày 19-7, Trí đến Công an huyện Phú Quốc đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

