Sáng 26-11, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Lâu Thị S. (18 tuổi, quê Lai Châu).



Người dân chuẩn bị tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh B.N

Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông cũng đang di lý đối tượng Lâu A C. (18 tuổi, chồng của chị S.) từ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về trụ sở công an tỉnh để điều tra nghi án giết vợ.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị S. quê ở Lai Châu. Khoảng 1 tuần trước, cả 2 vợ chồng vào xã Trường Xuân, huyện Đắk Song hái cà phê thuê cho 1 người dân. Đến chiều 25-11, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rồi người chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi ra tay tàn độc, người chồng mang thi thể vợ dìm xuống nước để phi tang. Sự việc sau đó được người dân phát hiện trình báo công an.

Theo một nguồn tin, chị S. đang mang thai tháng thứ 3.