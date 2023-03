Qua đấu tranh bước đầu, Long đã thừa nhận việc sát hại chị H. (41 tuổi) - chủ tiệm spa ở TP Biên Hoà.



Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi can khi bỏ trốn khỏi hiện trường

Như đã đưa tin, chiều 23-3, khách đến tiệm spa của người phụ nữ 41 tuổi tại khu phố 4 phường Long Bình, TP Biên Hòa, để làm đẹp thì thấy cửa đóng hờ.

Nhìn vào bên trong, vị khách nữ bàng hoàng thấy bà chủ tiệm nằm gục trên nền nhà, quần áo có nhiều máu.

Vào cuộc điều tra, công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực thì xác định Long là nghi can số 1 nên tiến hành truy bắt.

Sau 30 giờ lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ nghi can. Hiện công an đang di lý nghi can về Đồng Nai để điều tra.