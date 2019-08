Chiều 19-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên báo Người Lao Động nghi can đánh chết người sau khi va quẹt giao thông xảy ra vào chiều 17-8 ở thị xã Dĩ An đã ra đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự đang lấy lời khai đối tượng để làm rõ vụ việc.



Một nguồn tin khác cho biết đối tượng tên Trần Văn Lung (33 tuổi, quê Nghệ An, làm nghề lái xe). Lung khai sau khi xảy ra va quẹt thì bị nạn nhân đánh trước nên dùng nón bảo hiểm đánh lại. Sau đó, Lung bỏ đi và không biết nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ án

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 18-8 đã một vụ va quẹt giữa 2 xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tươi, đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Sau va chạm, hai người đi trên xe máy chỉ trầy xước nhẹ nhưng cả hai lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Một phụ nữ nhà gần hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc kể nam thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh 3 cái vào đầu người đàn ông, sau đó xác định là ông L., rồi bỏ đi. Người dân chạy ra kiểm tra thì ông L. đã tử vong.