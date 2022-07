Chiều 12-7, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tân Kỳ khiến 4 người thương vong.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 4 giờ ngày 12-7-2022, Lương Văn Thảo (SN 1983, trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) mang theo 1 con dao (loại dao phát rẫy, người dân địa phương quen gọi là rạ) chạy đến 3 nhà hàng xóm rồi chém loạn xạ vào nhà, vào cửa sổ và vào bất cứ người nào mà Thảo gặp.

Sự việc chỉ dừng lại khi Thảo bị một công an viên và người dân khống chế. Hậu quả 1 người phụ nữ tử vong, 3 người khác bị thương phải điều trị tại bệnh viện.



Lương Văn Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi xảy ra vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo. Theo cơ quan công an, Thảo là đối tượng có bệnh án tâm thần từ năm 2019



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ sáng 12-7, Lương Văn Thảo bất ngờ cầm dao xông sang chém chú ruột của mình là ông L.V.V. bị thương nặng. Sau đó, T. tiếp tục cầm dao sang nhà hàng xóm là chị H.T.H..

Hiện trường và con dao tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, thấy hai vợ chồng chị H. đang ngủ, Thảo dùng dao chém khiến chị H. tử vong trên giường, chồng chị H. bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, Thảo còn sang nhà anh V.C.T. (Công an viên xã Nghĩa Thái) đánh vợ anh T. khiến chị này bị thương. Được biết, trong 3 người bị thương có 2 người bị thương rất nặng, được chuyển xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.