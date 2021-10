Ngày 24-10, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi), là nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 22-10.

Lực lượng chức năng di lý Trần Văn Hiếu về Bắc Giang để điều tra vụ thảm án - Ảnh: Công an cung cấp

Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), cách hiện trường gây án khoảng 300 km.

Trước đó, ngày 22-10, Trần Văn Hiếu đã sát hại ông Trần Đình L. (SN 1949), bà Bùi Thị Th. (SN 1949) và bà Trần Thị T. (SN 1976, cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). 3 nạn nhân là bố, mẹ và em gái ruột của Hiếu.

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng xe máy.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội "Giết người".