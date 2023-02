Ngày 28-2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Tùng (SN 1989, trú ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) 9 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản".



Phạm Văn Tùng tại phiên toà. Ảnh: L.V.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Tùng và chị L.Th.Y. (SN 1994) kết hôn và có 2 con chung. Cuối năm 2020, chị Y. đến làm thợ may thuê tại xưởng may của anh Ng.Đ.B. (trú ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Đến đầu năm 2021, Tùng nghi ngờ anh B. có quan hệ tình cảm nam nữ với vợ mình.

Đến tháng 3-2021, chị Y. nghỉ việc nhà anh B. song Tùng vẫn nảy sinh ý định đốt xưởng may của chủ cũ của vợ mình để cảnh cáo và trả thù. Thực hiện ý định trên, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng biết sáng sớm 14-3-2022, anh B. và công nhân trong xưởng may đi lễ chùa không làm việc tại xưởng.

Do đó, khoảng 4 giờ ngày 14-3-2022, Tùng chuẩn bị sẵn 1,5 lít xăng đựng trong 1 chai nhựa (loại xăng dùng để sơn đồ gỗ), rồi điều khiển xe máy đi từ nhà đến xưởng may của anh B. để đốt xưởng. Đến nơi, Tùng để xe máy trên đường đê rồi cầm theo chai xăng đi bộ ra phía sau xưởng may của anh B.

Tại đây, Tùng mở cửa sổ phía sau xưởng may, mở nắp chai nhựa đổ xăng vào đống vải sát cửa sổ, vứt vỏ chai nhựa vào trong xưởng may, rồi châm lửa đốt xưởng. Đốt xong, Tùng bỏ chạy ra nơi để xe máy thì phát hiện đã làm rơi chìa khóa xe tại xưởng may. Do đó, Tùng dắt xe lên đường đê và gọi điện thoại cho bố ruột mang chìa khóa phụ của xe máy ra.

Hậu quả, toàn bộ xưởng may của gia đình anh B. bị thiêu rụi toàn bộ thiệt hại lên tới 1,6 tỉ đồng... Ngày 14-3-2022, Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản.