Công an quận Bình Tân, TP HCM vừa phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TP HCM ngăn chặn cuộc "giao lưu tốc độ" của nhóm "Anh em Team Đ.L".



Lập nhóm kín, giao người cảnh giới

Từ nguồn tin tố giác của người dân, ngày 2-10, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm "Anh em Team Đ.L" gồm hàng chục người tụ tập cùng xe máy thay đổi kết cấu tại công viên thuộc quận Bình Tân chuẩn bị "giao lưu tốc độ". Thành viên nhóm này gồm nhiều thanh thiếu niên từ các quận - huyện: Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, TP HCM và một số tỉnh lân cận.

Công an đã huy động nhiều xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tiến hành sàng lọc, đưa các phương tiện, người liên quan về trụ sở làm việc.

Một vụ khác, chiều 6-5, tổ phòng chống đua xe thuộc PC08 phát hiện đám đông hàng trăm người chạy trên cầu Sài Gòn hướng về TP Thủ Đức trên những xe máy có dấu hiệu vi phạm nên phối hợp Công an TP Thủ Đức ngăn chặn. Qua kiểm tra, gần 400 xe máy trong đó có hàng chục xe bị thay đổi kết cấu, không kính chiếu hậu...

Làm việc với công an, nhiều người không xuất trình được bằng lái xe, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. CSGT đã điều nhiều xe thùng đến hiện trường đưa tất cả phương tiện cùng người điều khiển về trụ sở công an để phân loại, xử lý.

Không chỉ TP HCM mà tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, hiện tượng đua xe, biểu diễn tốc độ, phô diễn liều lĩnh trên đường xảy ra nhiều. Tại tỉnh Tiền Giang, rạng sáng 4-9, công an tỉnh đã vô hiệu hóa thành công 50 thanh thiếu niên dùng xe "độ" ra Quốc lộ 50 đua từ xã Bình Đông (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về cầu Mỹ Lợi giáp tỉnh Long An. 24 người cùng nhiều phương tiện biển số TP HCM, Long An, Tiền Giang sau đó được đưa về trụ sở…

Theo tìm hiểu, để tụ tập đua xe hoặc biểu diễn tốc độ, các thanh thiếu niên thường lập nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn địa điểm, thời gian cũng như phân chia người cảnh giới. Khi không thấy lực lượng chức năng thì màn "yêng hùng" bắt đầu, còn ngược lại, những nhóm này sẽ nhanh chóng rút đi…

Công an chặn đứng việc “giao lưu tốc độ” của nhóm “Anh em Team Đ.L”

Lò độ xe tiếp tay

Công an TP HCM khẳng định việc phòng chống đua xe trái phép là nhiệm vụ trọng tâm của Công an thành phố. Từ đầu năm đến cuối tháng 8-2022, lực lượng công an đã ghi nhận và xử lý tổng cộng 12 vụ tụ tập đua xe trái phép, giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Công an TP HCM cũng thường xuyên truy các lò độ xe. Trong đó, ngày 17-7 vừa qua, khi đồng loạt kiểm tra 11 điểm sửa xe nghi vấn, nhiều môtô thay đổi kết cấu, "độ" lại dùng vào mục đích đua xe bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM - cho rằng nhiều phụ huynh lơ là trong việc giáo dục con cái. Khi con thường xuyên đi đêm, tụ tập đua xe, họ vẫn xem là chuyện bình thường. Đến lúc trẻ xảy ra tai nạn thì dù hối hận cũng đã muộn.

Để giải quyết tình trạng dùng xe máy thể hiện máu "yêng hùng" của tuổi mới lớn, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ khẳng định bên cạnh sự quan tâm, sâu sát hơn tới trẻ của gia đình, nhà trường thì các cơ quan chức năng cần mạnh tay đối với những ai kích động, lôi kéo người khác tham gia đua xe, tụ tập thành đoàn trên đường phố. Ngoài ra, để triệt tận gốc, ngăn chặn mầm mống các vụ đua xe thì phải xử đến cùng những lò độ xe.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhấn mạnh: "Để làm được đến nơi đến chốn thì Công an TP HCM phải quyết tâm thu thập chứng cứ, hồ sơ thật chắc. Bắt chừng vài chủ lò độ xe thì họ sẽ sợ".