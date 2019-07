Ngày 31-7, Công an quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trần Anh Vũ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Ngoài Vũ, 9 người liên quan khác cũng bị tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm.

Theo điều tra bước đầu, ngày 29-7, ông Trần Văn Trà, Phó giám đốc Công ty vận tải Quốc Hưng đến Công an phường Cát Lái (quận 2) trình báo bị kẻ gian lấy cắp thùng container chứa 27 tấn chì nguyên liệu tại cảng Cát Lái trị giá hơn 1 tỉ đồng. Trước đó 3 ngày, một đối tượng cũng đột nhập vào Công ty Quốc Hưng lấy nhiều giấy tờ, hóa đơn giá trị gia tăng.

Trần Anh Vũ tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 2 vào cuộc điều tra xác định Vũ chính là thủ phạm. Công an lần theo camera an ninh phát hiện thùng container được chở ra khỏi cảng Cát Lái đưa đến trạm cân Quốc Thịnh (quận 2). Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến đây thì Vũ nhanh tay chở container đến một bãi giữ xe trên địa bàn quận 12 rồi di chuyển xuống huyện Bình Chánh để tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Toàn bộ số hàng trong container được Vũ bán cho Nguyễn Hữu Đăng (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) với giá 581 triệu đồng. Đăng sau đó bán lại cho một người khác với giá 903 triệu đồng. Riêng vỏ thùng container, Vũ bán cho La Văn Vũ (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) với giá 21 triệu đồng. La Văn Vũ nhận được thùng container thì bán lại cho một người ở Củ Chi với giá 26 triệu đồng.

Ngày 30-7, qua theo dõi, công an thấy Vũ đang ở huyện Hóc Môn nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai là em ruột của ông Trà. Vũ từng làm tài xế tại công ty anh trai nhưng ham mê cờ bạc nên bị ông Trà đuổi việc.