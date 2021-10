Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ bà S. bị hàng xóm đâm tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-10, bà Ca Thị S. (SN 1974) đang ngồi giặt đồ trước nhà thì bất ngờ bị Cường dùng cây xăm gạo lao vào đâm hàng chục nhát dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Cường nhìn thấy ông Nguyễn Văn H. (SN 1985) đang ngồi câu cá gần đó nên chạy đến đâm người này trọng thương.

Cường bị tạm giữ để điều tra sau khi gây thương vong 3 người hàng xóm

Cường tiếp tục dùng cây xăm gạo tấn công ông Ca Văn T. (SN 1952, cha của ruột bà S.) nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà thì bị người dân bắt giữ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Ông T.. và ông H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.