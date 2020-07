Liên quan đến việc ông Vũ Huy Hoàng (SN 1953, đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan, Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị xử lý đối với tài sản có liên quan đến vụ án. Lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) được xác định là tang vật của vụ án "dính" sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Theo đó, Bộ Công an có công văn đề nghị UBND TP HCM tạm ngừng mọi giao dịch, chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé (quận 1).

Lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) đang bị tạm ngưng mọi giao dịch

Tạm ngừng việc thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh (tiền thân là Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl).

Về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Bộ Công an nhận định quá trình điều tra vụ án, các bị can có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ án.

Các bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; quá trình công tác, các bị can đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến; bị can Lâm Nguyên Khôi bị ung thư thực quản. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 trong quá trình truy tố, xét xử.

Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng chịu trách nhiệm chính và xuyên suốt về những sai phạm trong việc chấp thuận cho Sabeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới, và chấp thuận giá khởi điểm để thoái 26% vốn góp của Sabeco tại Công ty Sabeco Pearl.