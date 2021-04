Chiều 12-4, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Minh (39 tuổi; ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội "Hành hạ người khác".



Bạo hành con để... vợ quay về

Theo cáo trạng, Minh và vợ là chị Ng. Th.M.T có 2 con chung là T.Đ.C (9 tuổi) và T.Q.A (sinh ngày 10-1-2020). Do chị T. có ý định ly hôn nên ngày 21-12-2020, Minh đưa 2 con từ Quảng Ninh về ở nhà mẹ ruột của Minh tại Cần Thơ, vợ Minh vẫn ở lại Quảng Ninh.

Sáng 23-12-2020, cháu A. thức dậy quấy khóc, Minh đã dùng tay nắm tóc cháu kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của A. làm cháu ngã ra phía sau khi đang ngồi trên nệm. Minh tiếp tục cởi hết quần áo, đặt cháu A. vào tủ quần áo cách mặt đất khoảng 60 cm rồi Minh đóng mở cửa tủ nhiều lần để cháu ngã xuống nền nhà. Khi thấy A. khóc do ngã đau và hoảng sợ, Minh dùng sợi dây điện buộc vào cổ cháu A. rồi kéo đi trong nhà. Chưa hết, người cha này còn nhẫn tâm bỏ mặc cháu A. bò khóc ngoài sân trên nền xi-măng trong tình trạng không mặc quần áo. Tất cả hành vi trên, Minh dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho vợ qua mạng xã hội. Sau khi xem hình ảnh con bị hành hạ, chị T. đã gửi video cho người bà con của Minh nhờ can thiệp. Người này đã trình báo Công an phường An Hòa, cháu A. được đưa đến bệnh viện điều trị.

Bị cáo Trần Đức Minh tại tòa

Quá trình điều tra, Minh thừa nhận do nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên đòi ly hôn, bị cáo tức giận đưa 2 con về Cần Thơ. Việc bị cáo hành hạ con bằng nhiều hình thức và dùng điện thoại quay lại, sau đó gửi clip cho vợ nhằm buộc vợ thừa nhận có mối quan hệ bất chính với người khác và gây áp lực để chị T. quay lại nhằm hàn gắn gia đình.

"Quá tàn ác"

"Bị cáo nói bị cáo thương con nhưng đứa con lớn của bị cáo đang đi học ở Quảng Ninh, bị cáo cho con nghỉ để theo vào Cần Thơ. Đứa con nhỏ chưa thôi nôi, cần sự chăm sóc của mẹ, bị cáo vẫn đem theo. Đáng lên án hơn nữa là cháu A. chưa tròn 1 tuổi, chưa biết nói, bị cáo lại nhẫn tâm hành hạ. Như vậy, bị cáo có thương con hay không hay là quá tàn ác với con?" - đại diện HĐXX đặt câu hỏi.

Im lặng một lúc lâu, Minh thừa nhận: "Bị cáo hoảng loạn nên mới hành hạ con mình. Bị cáo đã biết sai, sai với lương tâm, đạo đức của một người làm cha. Hành vi của bị cáo là tàn ác".

Lời biện minh này không thuyết phục. HĐXX phân tích việc bị cáo bạo hành cháu A. thực ra là để hả cơn giận với vợ, rất tàn nhẫn và vô đạo đức. "Kết luận pháp y cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể do bị cáo gây ra cho cháu A. là 1%. Nhìn con số thì nhiều người nghĩ cháu không tổn thương lớn nhưng tổn thương tinh thần của cháu là không đo lường được. Bị cáo nghĩ sao khi A. lớn lên xem những clip bị cha bạo hành như thế?" - đại diện HĐXX tiếp tục chất vấn.

Tại phiên tòa, khi được đại diện VKSND hỏi: "Chị có ngoại tình hay không?", chị T. khẳng định không có việc đó. Theo lời chị T., vào ngày 10-3 vừa qua, chị đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Minh, 2 con do chị nuôi dưỡng, chăm sóc. Chị T. mong tòa tuyên bị cáo Minh được hưởng án treo để có cơ hội nuôi dưỡng các con.

HĐXX nhận định việc bị cáo dùng bạo lực với cháu A. dưới nhiều hình thức đã xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần của trẻ - đối tượng được cả xã hội bảo vệ, cần tuyên mức án nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính răn đe, giáo dục bị cáo, phòng ngừa chung cho xã hội và bảo vệ trẻ em. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh 2 năm 6 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".