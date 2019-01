Người chồng bất ngờ dùng dao sát hại vợ dã man

18/01/2019 11:34

Sáng 18-1, ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng sát hại vợ.



Theo ông Xuân, vào khoảng 5 giờ 30 sáng 18-1, người dân phát hiện Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại thôn làng Chẹo, xã An Thịnh) đã dùng dao đâm vợ là chị Phạm Thị T. (SN 1991) nhiều nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã An Thịnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Văn Yên tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thìn để điều tra vụ án.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Huy Thanh