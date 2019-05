Người dân đánh bầm mắt người đàn ông dâm ô bé gái

14/05/2019 18:58

Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã tạm giữ hình sự ông Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ông An tại cơ quan công an

Tối 12-5, chị N. (SN 1983) đã đến cơ quan công an trình báo việc con gái chị bị ông Ngô Ngọc An có hành vi dâm ô.

Chị N. cho biết chị đang đi công việc thì được một đồng nghiệp gọi điện báo con gái chị là bé K. (7 tuổi) bị ông An sàm sỡ, dâm ô. Người dân phát hiện bé K. bị ông An ôm hôn nên gặng hỏi thì K. nói bị ông N. sờ mó, hôn.

Ông An đã bị những người bức xúc đánh bầm mắt và giữ lại, chờ công an đến giải quyết.

Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để thu thập thông tin. Camera đã ghi lại cảnh ông An dùng tay kéo váy bé K. và cho K. lên đùi mình ngồi rồi sờ từ đùi lên ngực và ôm hôn.

Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ.

Phạm Dũng