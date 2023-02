Ngày 20-2, Công an TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Đức Nhựt (SN 1988; trú thôn An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Đối tượng Huỳnh Đức Nhựt bị người dân truy bắt, bàn giao cho công an Ảnh: Công an Tam Kỳ

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18-2, Nhựt điều khiển xe máy mang BKS 92L8-9538 trên đường Hùng Vương (thuộc khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì phát hiện chị N.T.T.M (SN 1971; trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) đang điều khiển xe máy, trên móc baga xe có treo 1 điện thoại di động.

Nhựt liền điều khiển xe máy áp sát xe chị M. rồi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại IPhone Promax 11 (ốp lưng điện thoại có gắn liền chiếc ví bên trong có hơn 2,9 triệu) rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, chị M. tri hô và được 3 người dân gồm anh N.P.Th. (trú phường Tân Thạnh), T.N.C (trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) và anh L.M.M. (trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 87 đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh) thì bắt giữ được đối tượng Nhựt.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thạnh và Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ có mặt tại hiện trường. Qua làm việc, Nhựt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Trong ngày 20-2, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hoàng Bá Thiện (SN 1998, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Hoàng Bá Thiện bị bắt khẩn cấp Ảnh: Công an Tam Kỳ

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 17-2, Thiện đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng (TP Tam Kỳ) thì thấy người bạn đang chơi bida nên vào vờ mượn xe máy đi giải quyết công việc. Đối tượng này đã đem chiếc xe Exciter của bạn đi cầm cố lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Trước đó, ngày 15 và 8-2, Thiện cũng mượn 2 chiếc xe máy của người quen đem đi cầm, lấy 11 triệu tiêu xài.

Công an TP Tam Kỳ thông báo ai là bị hại của Thiện liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (số 178 Hùng Vương, TP Tam Kỳ) để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định.