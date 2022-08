Ngày 12-8, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp Công an phường 1 tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Phi Hải (39 tuổi, ngụ tại khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà) về tội "Huỷ hoại tài sản".



Đối tượng Võ Phi Hải (giữa) bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, trước đó vào tháng 7-2022, Hải đã đập phá, gây hư hỏng xe máy của một người dân ở khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà.

Trước đó, Báo Người Lao Động từng thông tin việc Võ Phi Hải nhiều lần thực hiện hành vi "lạ" trên phố. Cụ thể, Hải nhiều lần điều khiển xe SH chở theo nhiều vỏ chai thuỷ tinh rồi bất ngờ ném ra giữa đường phố.

Hành động trên xảy ra không chỉ ở TP Đông Hà mà còn nhiều địa phương khác gây mất an ninh trật tự và tạo sự bất an cho người dân.

Được biết, Hải từng có tiền án, tiền sự liên quan đến sử dụng trái phép chất ma tuý.