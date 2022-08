Ngày 21-8, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng bắt giữ Đinh Hữu Hải

Theo cảnh sát, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 1 giờ 45 phút, ngày 20-8, Đinh Hữu Hải điều khiển xe ôtô mang BKS 98A - 221.xx đi theo bà N.T.L. (SN 1982, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên). Khi đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am, Hải điều khiển xe tông vào xe máy của bà N.T.L. khiến người phụ nữ ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Hải xuống xe, vung dao chém nhiều nhát người bà L. khiến nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi xuống tay dã man với người phụ nữ, Hải lên xế hộp rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Tân Yên đã vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm gây ra vụ án. Đến 11 giờ 40 phút ngày 21-8, tại nhà nghỉ Phương Nam 2, thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng bắt giữ Đinh Hữu Hải đang lẩn trốn tại đây.

Hiện bà N.T. L đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.